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Антон Миранчук: брат дальше собирается играть в Европе. Его никто не выгоняет

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своём брате Алексее, выступающем за «Аталанту».
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В Италии футболист большое количество времени проводит в спортзале.
Евро-футбол.ру
Алексей Миранчук начал играть за итальянский клуб с 2020 года.
LiveResult.Ru
В воскресенье «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ со счетом 1:0, Миранчук реализовал пенальти.
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Антон Миранчук назвал провокациями вопросы о переходе из «Локомотива» в «Зенит» или европейский клуб
BetOnвчера в 16:01
Антон Миранчук сообщил, что его брат и дальше собирается выступать в Европе
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