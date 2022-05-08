ЧемпионатАнтон Миранчук: брат дальше собирается играть в Европе. Его никто не выгоняетПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своём брате Алексее, выступающем за «Аталанту».ЧемпионатВ Италии футболист большое количество времени проводит в спортзале.Евро-футбол.руАлексей Миранчук начал играть за итальянский клуб с 2020 года.LiveResult.RuВ воскресенье «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ со счетом 1:0, Миранчук реализовал пенальти.Матч ТВЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руГазета.RuSport24.ruBetOnЧемпионатМатч ТВSportbox.RUПодробнее о событииАнтон Миранчук назвал провокациями вопросы о переходе из «Локомотива» в «Зенит» или европейский клубBetOnвчера в 16:01Антон Миранчук сообщил, что его брат и дальше собирается выступать в ЕвропеЕвро-футбол.рувчера в 15:49Антон Миранчук о возможном возвращении брата в РПЛ: «Сейчас будет пауза, я с ним поговорю, проведу переговоры»Sport24.ruвчера в 15:27Полузащитник Антон Миранчук заявил, что поговорит со своим братом Алексеем о возвращении в РоссиюГазета.Ruвчера в 15:18Антон Миранчук: «Брат планирует остаться в Европе. Мечтаю, что мы снова будем играть вместе»Матч ТВвчера в 15:13Антон Миранчук оценил шансы на возвращение брата в Россию из «Аталанты»Спорт-Экспрессвчера в 15:01Антон Миранчук: брат дальше собирается играть в Европе. Его никто не выгоняетЧемпионатвчера в 15:30Показать ещёОценить2