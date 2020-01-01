НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»Тедеско прокомментировал трансфер Миранчука в «Аталанту»Экс-тренер сборной Италии: Миранчук сможет себя проявить в Серии ААлексей Миранчук перейдет в «Аталанту» за 15 миллионов евроАленичев прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту»Главное«Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграет домаСкончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош РжигаГвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»Квят может перейти в «Формулу-Е»«Ювентус» не планирует платить Суаресу больше € 10 млн в годRT на русскомАнтон Миранчук прокомментировал уход брата из «Локомотива»Нева Спорт6Нева СпортМатч ТВЕвро-футбол.руСпорт день за днемRT на русскомСоветский спортПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал переход брата Алексея в итальянскую «Аталанту».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Антон Миранчук: «Надеюсь, брат себя покажет в Италии с хорошей стороны»Спорт-Экспресс 10:23Антон Миранчук: «Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лешу, будет тяжелый момент»Sportbox.RU 10:21Антон Миранчук: «Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лешу, будет тяжелый момент»Матч ТВ 10:21рекламаЕщё по теме«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»Тедеско прокомментировал трансфер Миранчука в «Аталанту»Экс-тренер сборной Италии: Миранчук сможет себя проявить в Серии ААлексей Миранчук перейдет в «Аталанту» за 15 миллионов евроАленичев прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту»Главное«Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграет домаСкончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош РжигаГвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»Квят может перейти в «Формулу-Е»«Ювентус» не планирует платить Суаресу больше € 10 млн в годНовости