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Антон Миранчук: «С „Ахматом“ вряд ли сыграю»
Sports.ru
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Матч между «Локомотивом» и «Ахматом» пройдёт 8 марта. Стартовый свисток футболисты команд услышат в 19:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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Антон Миранчук о своей травме: «С „Ахматом“ вряд ли выйду. О сроках пока тяжело говорить»

Sports.ru 09:25
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Антон Миранчук не сыграет против «Ахмата»

Sportbox.RU 09:13
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Антон Миранчук не сыграет против «Ахмата»

Матч ТВ 09:13
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