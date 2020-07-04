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Антон Миранчук поделился впечатлениями от работы с Николичем
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о работе с новым главным тренером команды Марко Николичем, сменившим на этой должности Юрия Сёмина.В источнике
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Антон Миранчук рассказал о первых впечатлениях от работы с Николичем в «Локомотиве»

Metaratings 08:35
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Антон Миранчук поделился впечатлениями от работы с Николичем

RT на русском 07:36
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Миранчук рассказал, что изменилось в «Локомотиве» с приходом нового тренера

News.ru 06:52
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