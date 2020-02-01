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Антон Миранчук получил серьезную травму
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Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер. Это случилось в начале поединка.В источнике
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Подробнее о событии
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Sport24: Ан. Миранчук избежал перелома

Sport.ru вчера в 07:59
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Источник: Антон Миранчук избежал перелома костей стопы

Советский спорт вчера в 06:27 
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В «Локомотиве» подтвердили информацию об отсутствии нового перелома у Ан. Миранчука

Чемпионат вчера в 07:36
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