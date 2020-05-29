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Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы
Sports.ru
  • Piter.tv0:21
Источник сообщает, что в связи с полученной травмой футболист выбывает из подготовки и выступлений на срок около месяца. В игровом сезоне-19/20 Антон Миранчук поучаствовал в 13-ти матчах (имеются в виду все турниры).В источнике
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С чего всё начиналось
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Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук получил травму, из-за которой выбыл на длительный срок. Как стало известно RT, 24-летний хавбек получил повреждение стопы на одной из первых тренировок команды и ориентировочно пропустит около месяца.
RT на русском 06:41
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Источник: Антон Миранчук получил травму и рискует пропустить остаток сезона

Советский спорт 08:25
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Источник: Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы

Спорт-Экспресс 08:11
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СМИ: Антон Миранчук получил травму на тренировке и пропустит около месяца

Sport24.ru 08:08 
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