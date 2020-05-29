Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы
Источник сообщает, что в связи с полученной травмой футболист выбывает из подготовки и выступлений на срок около месяца. В игровом сезоне-19/20 Антон Миранчук поучаствовал в 13-ти матчах (имеются в виду все турниры).В источнике
С чего всё начиналось
Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук получил травму, из-за которой выбыл на длительный срок. Как стало известно RT, 24-летний хавбек получил повреждение стопы на одной из первых тренировок команды и ориентировочно пропустит около месяца.