Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы

Источник сообщает, что в связи с полученной травмой футболист выбывает из подготовки и выступлений на срок около месяца. В игровом сезоне-19/20 Антон Миранчук поучаствовал в 13-ти матчах (имеются в виду все турниры).