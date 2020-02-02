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Антон Миранчук избежал перелома ноги
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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук избежал перелома костей стопы, сообщают российские СМИ. Впрочем, сроки восстановления игрока пока не называются.В источнике
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Подробнее о событии
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Sport24: Ан. Миранчук избежал перелома

Sport.ru 07:59
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Источник: Антон Миранчук избежал перелома костей стопы

Советский спорт 06:27 
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В «Локомотиве» подтвердили информацию об отсутствии нового перелома у Ан. Миранчука

Чемпионат 07:36
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