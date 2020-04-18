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Антонио Ди Натале: «„Лацио“ больше других заслуживает чемпионство»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
Бывший нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале считает, что «Лацио» в нынешнем сезоне больше других заслуживает чемпионство.В источнике
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Ди Натале: «„Лацио“ больше остальных заслужил чемпионский титул»

Бомбардир.ру 18:10
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Ди Натале: «„Лацио“ заслуживает стать чемпионом Италии больше остальных»

Sport24.ru 18:01 
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Ди Натале: «„Лацио“ больше других заслуживает чемпионство»

Soccer.ru 17:52
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