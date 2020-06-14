НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРоналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу«Наполи» вышел в финал Кубка ИталииКубок Италии. «Наполи» примет «Интер»Гаттузо о финале Кубка Италии: «Ювентус» привык побеждать, но «Наполи» скажет свое слово»Главное«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании«Наполи» вышел в финал Кубка ИталииЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матчеКокорин назвал своим приоритетом переезд в ЕвропуITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012ЧемпионатАнтонио Конте: «Интер» заслужил выход в финал Кубка ИталииSports.ru2Sports.ruГазета.Ru«Наполи» в финале, снимаем шляпы перед ними, но нужно оценивать не только результат, но и игру. Я очень доволен командой и чувствую, что мы заслужили выйти в финал.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Тренер «Интера» Конте прокомментировал вылет из Кубка ИталииГазета.Ru 20:59Антонио Конте: «Интер» заслужил выход в финал Кубка ИталииЧемпионат 20:41«Интер» заслужил выход в финал Кубка Италии. Мнение Антонио КонтеСпорт-Экспресс 18:56рекламаЕщё по темеРоналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу«Наполи» вышел в финал Кубка ИталииКубок Италии. «Наполи» примет «Интер»Гаттузо о финале Кубка Италии: «Ювентус» привык побеждать, но «Наполи» скажет свое слово»Главное«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании«Наполи» вышел в финал Кубка ИталииЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матчеКокорин назвал своим приоритетом переезд в ЕвропуITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012Новости