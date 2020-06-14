Антонио Конте: «Интер» заслужил выход в финал Кубка Италии

«Наполи» в финале, снимаем шляпы перед ними, но нужно оценивать не только результат, но и игру. Я очень доволен командой и чувствую, что мы заслужили выйти в финал.