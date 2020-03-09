Антонио Конте: «Все остальные команды сейчас очень далеки от „Ювентуса“»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии. Миланцы отстают от туринцев на девять очков, имея встречу в запасе. В источнике