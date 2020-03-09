НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Антонио Конте: «Все остальные команды сейчас очень далеки от „Ювентуса“»
Sports.ru
  • Sports.ru
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии. Миланцы отстают от туринцев на девять очков, имея встречу в запасе.В источнике
Подробнее о событии
alt

Антонио Конте: Все остальные команды серии А сейчас очень далеки от «Ювентуса»

Советский спорт вчера в 23:47 
alt

Конте: «В Серии А все команды сейчас очень далеки от „Ювентуса“»

Sport24.ru вчера в 21:06 
alt

Антонио Конте: «Нам надо строить „Интер“ год за годом, чтобы достичь уровня „Ювентуса“»

Матч ТВ вчера в 20:46
реклама
Главное
Новости