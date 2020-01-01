Антонио Рюдигер может покинуть «Челси»

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер может покинуть лондонский клуб, сообщает Sky Sports. По сведениям издания, футболист хочет сменить клуб, так как намерен иметь регулярную игровую практику.