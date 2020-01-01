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Антонио Рюдигер может покинуть «Челси»
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Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер может покинуть лондонский клуб, сообщает Sky Sports. По сведениям издания, футболист хочет сменить клуб, так как намерен иметь регулярную игровую практику.В источнике
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Антонио Рюдигер может уйти из «Челси»

Чемпионат вчера в 14:35
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер задумывается об уходе из клуба

REGNUM вчера в 13:42
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Рюдигер может уйти из «Челси». Он хочет играть регулярно перед Евро

Sports.ru вчера в 13:26
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