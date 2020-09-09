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Антуан Гризманн ответил на вопрос о будущем в «Барселоне»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал продолжение карьеры в стане сине-гранатовых.В источнике
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Антуан Гризманн высказался о своем будущем

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Гризманн останется в «Барсе»: «Мне хорошо здесь. Я знаю, что клуб и тренер уверены во мне»

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Гризманн рассказал о своем будущем в «Барселоне»

RuNews24.ru 07:18
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