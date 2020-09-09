Антуан Гризманн ответил на вопрос о будущем в «Барселоне»

Антуан Гризманн рассказал о продолжении в футбольной команде «Барселона». Он также входит в сборную Франции. Гризманн ответил на многие вопросы, интересующие фанатов. В источнике