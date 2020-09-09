НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин отказался комментировать интерес «Ромы»Загитова снялась с контрольных прокатов сборной РоссииРоналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии«Спартак» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛПерес объявил об уходе из Racing PointCT newsАнтуан Гризманн ответил на вопрос о будущем в «Барселоне»Газета.Ru6Газета.RuSports.ruSoccernews.ruCT newsFootballHDSportliga.comГризманн ответил на многие вопросы, интересующие фанатов. Он сказал, что не собирается уходить из «Барселоны». Ему здесь нравится, у него все хорошо.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Гризманн: «Отлично чувствую себя в „Барсе“»Sportliga.com 14:51Антуан Гризманн высказался о своем будущемSoccernews.ru 11:29Гризманн останется в «Барсе»: «Мне хорошо здесь. Я знаю, что клуб и тренер уверены во мне»Sports.ru 10:20рекламаГлавноеКокорин отказался комментировать интерес «Ромы»Загитова снялась с контрольных прокатов сборной РоссииРоналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии«Спартак» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛПерес объявил об уходе из Racing PointНовости