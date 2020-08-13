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Анюков станет членом тренерского штаба Семака в «Зените»
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  • НТВ0:34
По информации «РБ-Спорт», которую подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев, бывший защитник войдёт в тренерский штаб основной команды с 17 августа. В кандидатуре Анюкова заинтересован лично Семак. Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год.В источнике
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С чего всё начиналось
Бывший защитник «Зенита» и сборной России Александр Анюков в начале следующей недели войдет в тренерский штаб петербургской команды, сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на генерального директора клуба Александра Медведева.
Sport24.ru 09:19 
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