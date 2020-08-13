Анюков станет членом тренерского штаба Семака в «Зените»

По информации «РБ-Спорт», которую подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев, бывший защитник войдёт в тренерский штаб основной команды с 17 августа. В кандидатуре Анюкова заинтересован лично Семак. Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год.