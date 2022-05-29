Bookmaker-ratings.ruАнзор Кавазашвили: Не хочу, чтобы Газизов падал духомБывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на вылет «Уфы» из РПЛ.Bookmaker-ratings.ruТакже экс-вратарь поделился своим мнением, будет ли вылет «Уфы» потерей для РПЛ.Спорт-ЭкспрессВ начале мая генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб может прекратить свое существование, если вылетит в ФНЛ.Спорт-Экспресс28 мая «Оренбург» обыграл «Уфу» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ и вернулся в высший дивизион.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruПодробнее о событииАнзор Кавазашвили: Не хочу, чтобы Газизов падал духомBookmaker-ratings.ru11:29Кавазашвили поделился мнением о вылете «Уфы» из РПЛСпорт-Экспресс10:52Показать все источникиОценить