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Анзор Кавазашвили: Не хочу, чтобы Газизов падал духом

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на вылет «Уфы» из РПЛ.
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Также экс-вратарь поделился своим мнением, будет ли вылет «Уфы» потерей для РПЛ.
Спорт-Экспресс
В начале мая генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб может прекратить свое существование, если вылетит в ФНЛ.
Спорт-Экспресс
28 мая «Оренбург» обыграл «Уфу» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ и вернулся в высший дивизион.
Спорт-Экспресс
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Подробнее о событии

Анзор Кавазашвили: Не хочу, чтобы Газизов падал духом
Bookmaker-ratings.ru11:29
Кавазашвили поделился мнением о вылете «Уфы» из РПЛ
Спорт-Экспресс10:52
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