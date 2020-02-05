Колосков назвал провокацией сообщение о недопуске России на ЧМ-2022

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может не допустить Россию на чемпионат мира — 2022 по футболу. Об этом 5 февраля сообщает «Чемпионат».