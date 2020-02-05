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Колосков назвал провокацией сообщение о недопуске России на ЧМ-2022
LiveSport.ru
  • Комсомольская правда2:05
  • Piter.tv0:46
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может не допустить Россию на чемпионат мира — 2022 по футболу. Об этом 5 февраля сообщает «Чемпионат».В источнике
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С чего всё начиналось
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Lenta.ru 04:42
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В РУСАДА ответили на сообщения СМИ о недопуске России к ЧМ-2022

РИА Новости 04:40
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РФС не получал уведомления от WADA о статусе сборной на ЧМ-2022

Sport24.ru 05:05 
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РФС не получал уведомлений от WADA об отстранении России от ЧМ-2022

Sports.ru 05:04
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