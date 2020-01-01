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Арбитр ФИФА поддержал решение удалить Маслова в матче с «Рубином»
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Судья ФИФА Алексей Николаев считает, что главный арбитр встречи «Рубин» — «Спартак» (0:2) Кирилл Левников справедливо удалил защитника «красно-белых» Павла Маслова.В источнике
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