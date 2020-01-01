Арбитр Федотов: «Гол Ларссона „Тамбову“ нельзя было засчитывать»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом форварда «Спартака» Йордана Ларссона в ворота «Тамбова» (2:3) в 26-м туре РПЛ. 23-летний швед забил на 64-й минуте.