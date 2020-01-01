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Арбитр Федотов: «Гол Ларссона „Тамбову“ нельзя было засчитывать»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом форварда «Спартака» Йордана Ларссона в ворота «Тамбова» (2:3) в 26-м туре РПЛ. 23-летний швед забил на 64-й минуте.В источнике
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С чего всё начиналось
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Арбитр Федотов: судья назначил выдуманный пенальти для «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва назначить пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар на 36-й минуте успешно реализовал нападающий красно-белых Зелимхан Бакаев.
Чемпионат вчера в 12:35
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Арбитр Федотов: «Гол Ларссона „Тамбову“ нельзя было засчитывать»

Sports.ru 07:35
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Арбитр Федотов: «Гол Ларссона в ворота „Тамбова“ нельзя было засчитывать»

Soccer.ru 07:13
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Арбитр Федотов: «Гол Ларссона „Тамбову“ нельзя было засчитывать, а швед должен был получить карточку»

Бомбардир.ру 07:25
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