Арбитр Федотов: «Гол Ларссона „Тамбову“ нельзя было засчитывать»
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом форварда «Спартака» Йордана Ларссона в ворота «Тамбова» (2:3) в 26-м туре РПЛ. 23-летний швед забил на 64-й минуте.В источнике
С чего всё начиналось
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва назначить пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар на 36-й минуте успешно реализовал нападающий красно-белых Зелимхан Бакаев.