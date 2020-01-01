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Арбитр Федотов: «Пропал мальчик. Широков Роман»
Футбол России
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Арбитр Игорь Федотов пошутил над бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, который всё ещё не принял его вызов на бой по правилам ММА.Пропал мальчик.В источнике
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