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Арбитр Федотов: «Пропал мальчик. Широков Роман»
Soccernews.ru
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Арбитр Игорь Федотов пошутил над бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, который всё ещё не принял его вызов на бой по правилам ММА.Пропал мальчик.В источнике
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Подробнее о событии
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«Пропал мальчик, 39 лет. Любит ####### молодых арбитров ногами». Экс-судья Федотов о Широкове

Sports.ru 14:40
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Федотов: пропал мальчик, Широков Роман, 39 лет

Metaratings 14:19
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Экс-арбитр Федотов объявил поиск Романа Широкова, ранее избившего судью

BetOn 13:50
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