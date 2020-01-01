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Арбитр Федотов: Ракицкого надо было удалять в финале Кубка России
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Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судейской бригады Владимира Москалева в финале Кубка России между "Зенитом" и "Химками" (1:0).В источнике
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