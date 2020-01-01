«Краснодар» может подать на переигровку матча с «Зенитом»
Арбитр Игорь Федотов заявил, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун с нарушением правил забил гол в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (4:2). В связи с этим краснодарский клуб может подать на переигровку матча.В источнике
С чего всё начиналось
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва назначить пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар на 36-й минуте успешно реализовал нападающий красно-белых Зелимхан Бакаев.