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«Краснодар» может подать на переигровку матча с «Зенитом»
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Арбитр Игорь Федотов заявил, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун с нарушением правил забил гол в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (4:2). В связи с этим краснодарский клуб может подать на переигровку матча.В источнике
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С чего всё начиналось
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Арбитр Федотов: судья назначил выдуманный пенальти для «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва назначить пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар на 36-й минуте успешно реализовал нападающий красно-белых Зелимхан Бакаев.
Чемпионат вчера в 12:35
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Матч «Краснодар» - «Зенит» могут переиграть

Свободная Пресса 17:23
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Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота „Краснодара“ не очевидный. Я бы продолжил игру»

Sports.ru 16:20
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Арбитр Федотов объяснил, почему нельзя было засчитывать первый гол Азмуна

Metaratings 16:04
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