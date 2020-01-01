«Краснодар» может подать на переигровку матча с «Зенитом»

RT на русском 8















Арбитр Игорь Федотов заявил, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун с нарушением правил забил гол в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (4:2). В связи с этим краснодарский клуб может подать на переигровку матча. В источнике