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Арбитр Федотов поддержал Тедеско, критикующего судей
Спорт уик-энд
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который назвал беспределом работу судей в последних матчах «красно-белых».В источнике
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Арбитр Федотов: «Что касается слов Тедеско, что судьи убивают „Спартак“, я его понимаю». Давайте, разберемся, кто и как убивает «красно-белых»

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Арбитр Федотов поддержал Тедеско, критикующего судей

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