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Арбитр Федотов: судьи снова прозевали пенальти не в пользу «Спартака»
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Пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака».В источнике
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