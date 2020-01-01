НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛГеоргий Джикия провёл 100-й матч за «Спартак»Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»Селюк прокомментировал возможный приход Сёмина в «Спартак»Бакаев вылетел в «Сочи» со «Спартаком», несмотря на дисквалификациюГлавное«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛДубль Роналду спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»Тутберидзе отреагировала на победу в номинации «Лучший тренер»Российский гонщик Шварцман одержал первую победу в «Формуле-2»Ян и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251ЧемпионатАрбитр Федотов: судьи снова прозевали пенальти не в пользу «Спартака»Чемпионат6ЧемпионатСпорт-ЭкспрессSports.ruLiveSport.ruSportbox.RUФутбол РоссииПенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака».В источнике Комментировать1Подробнее о событии Хусаинов: никакого нарушения Заболотного на Понсе не было. В целом, судья Иванов старалсяФутбол России 17:08«Вратарь в мяч играл, какой пенальти?» Губерниев – о спорном моменте в матче «Сочи» – «Спартак»Sportbox.RU 15:54Бывший арбитр ФИФА: Судья правильно не назначил пенальти в пользу «Спартака»Евро-футбол.ру 16:21рекламаЕщё по теме«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛГеоргий Джикия провёл 100-й матч за «Спартак»Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»Селюк прокомментировал возможный приход Сёмина в «Спартак»Бакаев вылетел в «Сочи» со «Спартаком», несмотря на дисквалификациюГлавное«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛДубль Роналду спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»Тутберидзе отреагировала на победу в номинации «Лучший тренер»Российский гонщик Шварцман одержал первую победу в «Формуле-2»Ян и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251Новости