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Арбитр Федотов: судьи снова прозевали пенальти не в пользу «Спартака»
RT на русском
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
Пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака».В источнике
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Подробнее о событии
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Арбитр Федотов уверен, что Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче со «Спартаком»

RT на русском 03:47
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Арбитр Федотов считает, что гол «Сочи» в ворота «Спартака» был забит с нарушением

Soccernews.ru вчера в 17:28
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Арбитр Федотов: «В голевой атаке „Сочи“ против „Спартака“ мяча коснулся резервный судья. Он вообще не должен трогать мяч»

Бомбардир.ру вчера в 15:57
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