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Арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА
Спорт-Экспресс
  • РЕН ТВ1:01
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов вызвал бывшего футболиста сборной России Романа Широкова на бой по правилам ММА.В источнике
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Бывший арбитр РПЛ вызвал Широкова на бой по правилам ММА

Sport.ru 18:59
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Экс-судья Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА: «Постараюсь, чтобы на своих ногах ты не ушел»

Sports.ru 17:59
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Бывший арбитр Федотов вызвал Широкова на поединок по правилам ММА

Советский спорт 17:57
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