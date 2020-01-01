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Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.В источнике
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Арбитр Лапочкин: «Аршавин совсем не изменился. Каким был в семь лет, таким и остался»

Спорт-Экспресс 21:16
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