Арбитр Лапочкин рассказал, куда пропал Александр Егоров

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал, чем сейчас занимается экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.