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Арбитр Лапочкин рассказал, куда пропал Александр Егоров
Спорт-Экспресс
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Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал, чем сейчас занимается экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.В источнике
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Лапочкин рассказал, где сейчас находится экс-глава ДСИ Егоров

Футбол России 14:53
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Арбитр Лапочкин рассказал, куда пропал Александр Егоров

Спорт-Экспресс 14:10
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