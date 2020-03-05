Арбитр Пустовойтова поделилась мнением о назначении на матч РПЛ
Арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Анастасия Пустовойтова поделилась мнением о назначении на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Локомотивом" и грозненским "Ахматом".В источнике
С чего всё начиналось
Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями от первого в карьере назначения на матч российской Премьер-лиги. Девушка будет работать в качестве резервного арбитра на игре 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».