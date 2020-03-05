Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями от первого в карьере назначения на матч российской Премьер-лиги. Девушка будет работать в качестве резервного арбитра на игре 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».