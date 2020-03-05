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Газета.RuГазета.Ru
Арбитр Пустовойтова поделилась мнением о назначении на матч РПЛ
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Арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Анастасия Пустовойтова поделилась мнением о назначении на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Локомотивом" и грозненским "Ахматом".В источнике
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С чего всё начиналось
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Пустовойтова: «Назначение на тур РПЛ — это большой шаг на пути к работе в мужском футболе»

Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями от первого в карьере назначения на матч российской Премьер-лиги. Девушка будет работать в качестве резервного арбитра на игре 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».
Sport24.ru 01:18 
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