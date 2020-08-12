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Арбитр Турбин рассудит «Спартак» и «Ахмат» во втором туре РПЛ
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Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным обслужит матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом».В источнике
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