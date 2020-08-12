Арбитр Турбин рассудит «Спартак» и «Ахмат» во втором туре РПЛ

Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным обслужит матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом».