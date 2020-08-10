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Арбитр Еськов объяснил, почему не отменил пенальти в ворота «Спартака»
Bookmaker-ratings.ru
  • Мой Брянск1:06
Москва, 11 августа 2020, 08:20 — REGNUM Арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве видеоассистента главного судьи (VAR) в матче «Спартак» — «Сочи», заявил, что не мог отменить пенальти, назначенный в ворота московской команды в конце игры. Об этом 10 августа он сказал в эфире «Матч ТВ».В источнике
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Алексей Еськов
российский футболист
Это не очевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Точку зрения я не менял. Есть регламент, я следовал протоколу. Я смотрел, насколько был контакт или нет. И я был обязан следовать решению судьи, так как это его оценка ситуации. Если бы я сказал, что это не пенальти, были бы санкции.ТК Звездавчера в 16:32
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