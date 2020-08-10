Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»
Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.В источнике Я находился в роли ассистента VAR, работал в соответствии с регламентом. Это неочевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Я не менял точку зрения, однако следовал протоколу. Я был обязан следовать решению судьи.RT на русском14:56