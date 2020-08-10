Алексей Еськов российский футболист

Я находился в роли ассистента VAR, работал в соответствии с регламентом. Это неочевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Я не менял точку зрения, однако следовал протоколу. Я был обязан следовать решению судьи.

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14:56