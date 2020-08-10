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Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»
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Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.В источнике
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Алексей Еськов
российский футболист
Я находился в роли ассистента VAR, работал в соответствии с регламентом. Это неочевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Я не менял точку зрения, однако следовал протоколу. Я был обязан следовать решению судьи.RT на русском14:56
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Еськов: если бы сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол

Чемпионат 15:00
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Судья Василий Казарцев объяснил, почему назначил второй пенальти в ворота «Спартака»

BetOn 15:39
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Еськов: «Если бы сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол VAR»

Sport24.ru 14:58 
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