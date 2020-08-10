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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
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Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.В источнике
Алексей Еськов
российский футболист
Это не очевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Точку зрения я не менял. Есть регламент, я следовал протоколу. Я смотрел, насколько был контакт или нет. И я был обязан следовать решению судьи, так как это его оценка ситуации. Если бы я сказал, что это не пенальти, были бы санкции.ТК Звездавчера в 16:32
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