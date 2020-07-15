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Спартак — Ахмат 3:0
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Эпизод поризошёл на 29-й минуте матча. Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.В источнике
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