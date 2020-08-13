Арбитр матча «Спартак» - «Сочи» Казарцев прошел проверку на полиграфе
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев, необоснованно назначивший второй пенальти в ворота красно-белых, прошел проверку на полиграфе. Как сообщает "СЭ", Казарцев прошел проверку в компании, специально привлеченной для этого Российским футбольным союзом.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», арбитр матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев завершил проверку на детекторе лжи, которая прошла сегодня в Москве.