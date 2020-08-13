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Российская газетаРоссийская газета
Арбитр матча «Спартак» - «Сочи» Казарцев прошел проверку на полиграфе
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Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев, необоснованно назначивший второй пенальти в ворота красно-белых, прошел проверку на полиграфе. Как сообщает "СЭ", Казарцев прошел проверку в компании, специально привлеченной для этого Российским футбольным союзом.В источнике
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С чего всё начиналось
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Казарцев завершил проверку на полиграфе

По данным «СЭ», арбитр матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев завершил проверку на детекторе лжи, которая прошла сегодня в Москве.
Спорт-Экспресс вчера в 13:15
Подробнее о событии
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СМИ: Проверка Казарцева на полиграфе длилась шесть часов

Матч ТВ 08:02
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Казарцева 6 часов проверяли на полиграфе. Судью спрашивали не только о матче «Спартак» – «Сочи»

Sports.ru 06:48
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Стали известны результаты проверки Казарцева на детекторе лжи

ProstoProSport 06:39 
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