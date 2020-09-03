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Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»
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9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.В источнике
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Алексей Еськов
российский футболист
Очень жаль, что так всё получилось. Но поменять что-либо… Оптимальным, наверное, было пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.Евро-футбол.ру12:43
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