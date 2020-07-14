НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Московский КомсомолецМосковский Комсомолец
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
ГЛАС.RU
  • ТВ Центр0:33
В Москве во время матча Профессиональной футбольной лиги подрались футболист московского клуба «Сахалинец» и ассистент главного арбитра. Что привело к конфликту, неизвестно.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

Судья ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов

Чемпионат 05:31
alt

Судье грозит пожизненная дисквалификация за удар футболиста во время товарищеского матча (видео)

Матч ТВ 03:46
alt

Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве

РИА Новости 03:35
реклама
Главное
Новости