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Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф
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Казарцев поставил в ворота «Спартака» два спорных пенальти, а ассистент VAR Алексей Еськов не смог повлиять на ситуацию, признав решения коллеги верными. После матча, в котором «Спартак» упустил домашнюю победу, на арбитров обрушился шквал критики.В источнике
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С чего всё начиналось
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Судей ждет полиграф. Арбитров Казарцева и Еськова вызвали на проверку

Судя по всему, Казарцев уехал с семьей из Санкт-Петербурга, а Еськов — из Москвы. (Александр Бобров) Казарцев и Еськов рассказали о скандальном пенальти в матче "Спартак" — "Сочи".
Спорт-Экспресс 11 августа в 06:08
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Судья Казарцев прошел проверку на полиграфе

Спорт день за днем вчера в 15:11
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Судья Казарцев прошёл проверку на полиграфе

Sport.ru вчера в 15:44
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Судья Казарцев завершил проверку на полиграфе. Его адвоката не пустили в комнату

Sports.ru вчера в 13:30
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