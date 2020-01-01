Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф
Казарцев поставил в ворота «Спартака» два спорных пенальти, а ассистент VAR Алексей Еськов не смог повлиять на ситуацию, признав решения коллеги верными. После матча, в котором «Спартак» упустил домашнюю победу, на арбитров обрушился шквал критики.В источнике
С чего всё начиналось
Судя по всему, Казарцев уехал с семьей из Санкт-Петербурга, а Еськов — из Москвы. (Александр Бобров) Казарцев и Еськов рассказали о скандальном пенальти в матче "Спартак" — "Сочи".
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