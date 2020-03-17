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Коронавирус лишил российских судей денег
Metaratings
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Российские судьи оказались в сложной финансовой ситуации из-за распространения коронавируса и последующей отменой матчей в чемпионате и кубке страны.В источнике
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Коронавирус ударил по кошелькам российских арбитров

Спорт день за днем 14:24
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Приостановка РПЛ и Кубка России вынуждает арбитров занимать деньги

Soccer.ru 13:54 
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Российские судьи из-за приостановки чемпионата оказались на грани выживания

Metaratings 13:35
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