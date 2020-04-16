Азмун может перейти в «Наполи» за 35 млн евро

Отмечается, что "Зенит" будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро. Кроме "Наполи" интерес к Азмуну проявляют "Лестер", "Вест Хэм" и "Эвертон", с которыми уже ведутся переговоры.