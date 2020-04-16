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Азмун может перейти в «Наполи» за 35 млн евро
Metaratings
  • Piter.tv0:46
Отмечается, что "Зенит" будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро. Кроме "Наполи" интерес к Азмуну проявляют "Лестер", "Вест Хэм" и "Эвертон", с которыми уже ведутся переговоры.В источнике
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Источник: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 млн евро

Советский спорт 11:36
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Итальянский журналист: «Наполи» ведёт переговоры с «Зенитом» по Азмуну

Футбол России 10:25
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Два клуба АПЛ интересуются Азмуном. «Зенит» хочет за иранца не меньше 35 млн евро

Sport24.ru 09:46 
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