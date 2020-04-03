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Аренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 мая
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде за «Сочи», рассказал о том, до какого времени действует его контракт с сочинским клубом.В источнике
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Кокорин: Аренда в «Сочи» до 15 июня. Дальше будет решать «Зенит»

Нева Спорт 16:05 
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Аренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 мая

Metaratings 15:58
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Александр Кокорин назвал условие, при котором сыграет за «Сочи» против «Зенита»

Спорт день за днем 15:16
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