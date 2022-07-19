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«Фейеноорд» хочет расторгнуть контракт с Хендриксом, арендованным у «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс, перешедший в «Фейеноорд» на правах аренды, может досрочно покинуть нидерландский клуб, сообщает 1908.nl.
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Хендрикс не попал в список команды на предсезонный сбор.
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В услугах 27-летнего полузащитника заинтересованы «Твенте» и «Антверпен».
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Портал Transfermarkt на данный момент оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
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«Фейеноорд» хочет расторгнуть контракт с Хендриксом, арендованным у «Спартака»
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«Фейеноорд» хочет вернуть в «Спартак» арендованного у московского клуба полузащитника Хендрикса
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Арендованный у «Спартака» хавбек Йоррит Хендрикс может досрочно покинуть «Фейеноорд»
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