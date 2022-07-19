Legalbet«Фейеноорд» хочет расторгнуть контракт с Хендриксом, арендованным у «Спартака»Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс, перешедший в «Фейеноорд» на правах аренды, может досрочно покинуть нидерландский клуб, сообщает 1908.nl.LegalbetХендрикс не попал в список команды на предсезонный сбор.ЧемпионатВ услугах 27-летнего полузащитника заинтересованы «Твенте» и «Антверпен».ЧемпионатПортал Transfermarkt на данный момент оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьЧемпионатСоветский спортСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииLegalbetПодробнее о событии«Фейеноорд» хочет расторгнуть контракт с Хендриксом, арендованным у «Спартака»Legalbet10:42«Фейеноорд» хочет вернуть в «Спартак» арендованного у московского клуба полузащитника ХендриксаСоветский спорт10:32Арендованный у «Спартака» хавбек Йоррит Хендрикс может досрочно покинуть «Фейеноорд»Чемпионат10:27Источник: «Фейеноорд» хочет досрочно расторгнуть аренду ХендриксаСпорт-Экспресс10:08Источник: Хендрикс может покинуть «Фейеноорд». Тренер сообщил, что игрок не входит в его планыФутбол России08:12Показать ещёОценить1