Будьте в Плюсе
Чемпионат
Чемпионат

Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Сразу четыре латиноамериканские страны – Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай — подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Чемпионат
Сообщается, что церемония официального оформления заявки состоится 2 августа на стадионе "Сентенарио" в столице Уругвая Монтевидео.
РИА Новости
В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в Уругвае.
Спорт-Экспресс
Ближайшее мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
РИА Новости
Sputnik Беларусь
Футбол России
Sputnik Армения
РИА Новости
ИА Красная Весна
LiveResult.Ru

Подробнее о событии

Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили подадут заявку на проведение ЧМ по футболу в 2030 году
РИА Новости02:45
Уругвай подаст совместную с другими странами заявку на проведение Чемпионата мира-2030
Футбол России02:14
Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Чемпионат01:43
Сразу 4 южноамериканские страны подадут заявку на проведение ЧМ-2030
Футбол на Куличках01:36
Уругвай вместе с Аргентиной, Парагваем и Чили будут выдвигать заявку на проведение ЧМ-2030
Матч ТВ01:25
Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили выдвинут совместную кандидатуру на проведение ЧМ-2030
Sport24.ru21:23
Уругвай вместе с Аргентиной, Парагваем и Чили выдвинут кандидатуру на проведение ЧМ-2030
Спорт-Экспресс20:51

Новости