ЧемпионатАргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030Сразу четыре латиноамериканские страны – Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай — подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.ЧемпионатСообщается, что церемония официального оформления заявки состоится 2 августа на стадионе "Сентенарио" в столице Уругвая Монтевидео.РИА НовостиВ 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в Уругвае.Спорт-ЭкспрессБлижайшее мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSputnik БеларусьФутбол РоссииSputnik АрменияРИА НовостиИА Красная ВеснаLiveResult.RuПодробнее о событииУругвай, Аргентина, Парагвай и Чили подадут заявку на проведение ЧМ по футболу в 2030 годуРИА Новости02:45Уругвай подаст совместную с другими странами заявку на проведение Чемпионата мира-2030Футбол России02:14Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030Чемпионат01:43Сразу 4 южноамериканские страны подадут заявку на проведение ЧМ-2030Футбол на Куличках01:36Уругвай вместе с Аргентиной, Парагваем и Чили будут выдвигать заявку на проведение ЧМ-2030Матч ТВ01:25Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили выдвинут совместную кандидатуру на проведение ЧМ-2030Sport24.ru21:23Уругвай вместе с Аргентиной, Парагваем и Чили выдвинут кандидатуру на проведение ЧМ-2030Спорт-Экспресс20:51Показать ещёОценить