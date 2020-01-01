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Аргентинский вратарь Эррера перейдет в «Локомотив»
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Спортивный журналист Маркос Торрехон заявил, что голкипер аргентинского "Тальереса" Гвидо Эррера в ближайшее время станет игроком "Локомотива". Эррера уйдет из "Тальереса" — это факт.В источнике
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