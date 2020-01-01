Аргентинский вратарь Эррера перейдет в «Локомотив»

Спортивный журналист Маркос Торрехон заявил, что голкипер аргентинского "Тальереса" Гвидо Эррера в ближайшее время станет игроком "Локомотива". Эррера уйдет из "Тальереса" — это факт.