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Ари: многие страны боятся Россию, мы знаем себе цену и не даём слабину
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Футболист «Краснодара» Ари поделился мнением о влиянии президента России Владимира Путина на международный имидж страны.В источнике
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Бразилец из сборной заговорил о страхе других стран перед Россией

47-регион.ру 11:00 
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Бразилец из сборной заговорил о страхе других стран перед Россией

Lenta.ru 11:00
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Ари: благодаря Путину многие нас боятся

Metaratings 10:43
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