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Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона
ODDS.ru
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Ари травмирован, выбыл до конца сезона. Геркус назвал форварда "Краснодара" Ари ограниченным игроком У Спаича была неудачная операция.В источнике
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Ари не сыграет за «Краснодар» до конца сезона

Soccer.ru вчера в 18:47 
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Мусаев: Классон и Ари, вероятно, не помогут «Краснодару» до конца сезона

РИА Новости вчера в 18:42
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Форвард «Краснодара» Ари выбыл до конца сезона

Sportbox.RU вчера в 18:42
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